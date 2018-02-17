Essential представила смартфон Essential Phone Halo Grey

Стоит отметить, что внешне смартфон чем-то похож на модификацию Stellar Grey. Тем не менее, отличие все же присутствует. Так стоит отметить, что здесь нужно обращать внимание на титановую рамку, которая у Essential Phone Halo Grey светлая, а не черная.Устройство оснащено 5,7 дюймовым дисплеем типа LTPS с разрешением изображения 2560×1312 пикселей. Также можно выделить сдвоенный модуль основной камеры на 13+13 Мп и фронтальный сенсор на 8 Мп. Внутри имеется процессор Snapdragon 835 и прилагающиеся к системе 4 гигабайта ОЗУ. Что касается ПЗУ, то на нем есть 128 Гб свободного пространства.На задней панели корпуса расположен дактилоскопический сканер, а под ним внутри работает аккумуляторная батарея с емкостью в 3040 мАч.Цена вопроса 499 долларов. Доплатив 50 долларов, покупатель получит панорамную 360-градусную камеру.