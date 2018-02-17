Google тестирует систему геолокации для звонящих в службу 911

Представители Федеральной комиссии по связи США уверены, что сокращение время отклика позволит увеличить количество спасшихся. Так как большинство людей звонит со своего смартфона, то компания Google решила создать специальную технологию геолокации для отделов службы 911. За время тестирования системы специалистам удалось установить связь с десятками тысяч мобильных устройств.Отмечается, что система обнаружения мобильных операторов была эффективна настолько, что указывала местоположение человека до 160 м.Геолокация Google предлагала точность до 36 м.Подобная система станет полезной в разных экстренных ситуациях. К примеру, когда человек не говорит на местном языке или же так нервничает, что не в состоянии назвать точный адрес своего месторасположения.