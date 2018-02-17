Пэрис Хилтон поведала, как отметила своё 37-летие

Пэрис Хилтон в своём микроблоге Instagram похвасталась поздравлением с её днём рождения. Кто является автором данного сюрприза к её 37-летию, известная голливудская актриса раскрывать не стала. Публикация в течение пяти часов сумела собрать около 129 тысяч отметок «Мне нравится» и более 2 тысяч поздравительных комментариев от многочисленных поклонников знаменитости.Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон выходит замуж. Избранником звезды стал тридцатидвухлетний манекенщик и актёр Крис Зилка. Пара на протяжении длительного времени встречалась, в итоге молодой человек сделал актрисе предложение руки и сердца на горнолыжном склоне, когда они отдыхали в Аспене. Он вручил артистке кольцо с большим бриллиантом в 20 карат. Данное украшение стоит около 2 миллионов долларов.