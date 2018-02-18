После нахождения “черного ящика” пришельцев семья Бетцов бесследно исчезла вместе с металлической сферой

В 70-х годах фермеры во время осмотра своих земель, пострадавших от лесного пожара, заметили странный предмет, имеющий 20-сантиметровый диаметр. На нем кроме небольшой отметины в форме треугольника, не было повреждений, а также это чудо падало с небольшой высоты, не оставив ямы. Мужчина решил забрать шар с собой, чтобы сохранить в виде сувенира, но потом в его доме стали происходить непонятные вещи. Наследник решил порадовать свою девушку игрой на гитаре, однако заметил, что сфера начинает реагировать на звуки и сама издает вибрации в ответ на разные ноты. Это немного напоминало звучание гавайского инструмента, хотя отличалось от него своим исполнением. Затем внеземная технология решила показать новые способности и начала перемещаться по поверхности по ломаным линиям во время движения.Она могла немного отдохнуть, чтобы продолжить свое путешествие, но при этом, ни разу не столкнулась с препятствиями. Также была замечена реакция объекта на погодные условия, потому что он предпочитал находиться на солнечной стороне, не реагируя на искусственное освещение. После такого зрелища американцы решили рассказать о своей находке ученым и журналистам, чтобы можно было выяснить природу феномена. Представители СМИ быстро убедились в истине слов рассказчиков, лично наблюдая за перемещениями сферы. После публикации материалов сюда стали приезжать даже военные специалисты, но видно самому виновнику события не понравилось находиться в центре людского внимания, потому что ночами он начинал издавать звуки, напоминающие орган. От них сами открывались все окна вместе с дверьми, после чего шар забрали сотрудники ВМФ. Они выяснили, что сплав из нержавеющей стали имеет полную устойчивость к коррозии, но компоненты не соответствуют земным аналогам. С помощью рентгена удалось заметить внутри этого предмета пару шаров, крепко державшихся друг за друга, а также не издающих звуков во время встряхивания.Ученые отметили, что в нем нет радиоактивных элементов, и хотели открыть находку, но семья не позволила им проводить опыты, забрав свою ценность назад. Они решили, что это может быть внеземная технология, за которую дадут больше деньги. После этого комиссия лично провела расследование артефакта, отметив, что он имеет сложное устройство и реагирует на вибрации. Даже находясь на краю стеклянной поверхности, он начал исследовать нижние части, после чего нарушил все законы гравитации и стал катиться вниз. Ученые сделали выводы, что это может быть зонд пришельцев, оставленный для наблюдения за землянами, или вещь, принадлежавшая исчезнувшим цивилизациям. Американцы не получили желаемые средства, хотя в шаре имелись неизвестные науке соединения.Затем эксперты напугали своих коллег сообщением, что сферу нельзя пока открывать из-за опасности, потому что она может взорваться или гуманоиды покарают людей, испортивших их приборы. Ученые решили позже вернуться к данной теме, вот только хранители ценности исчезли вместе с загадкой века, и больше их никто не видел. Пока есть версии, что это могло быть делом рук спецслужб или внеземных гостей, забравших свою технологию назад с невольными свидетелями события, но где сейчас могут находиться герои истории – никто не знает.