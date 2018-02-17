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Инсайдер рассказал подробности о смартфоне LG G7

В Сети появилась информация о смартфоне LG G7. Ею поделился известный блогер Эван Бласс.

Инсайдер рассказал подробности о смартфоне LG G7


Эксперт рассказал о возможной дате официальной презентации и некоторых технических параметрах устройства. Так отмечается, что LG G7 будет анонсирован в начале будущего лета. Сообщается, что девайс получит 6,1-дюймовый дисплей, который предложит пользователю разрешение стандарта QHD+.

Что касается аппаратной архитектуры, то здесь стоит выделить процессор Qualcomm Snapdragon 845 и прилагающуюся к нему графику Adreno 630. В продаже должны появиться такие модификации как 4/64 и 6/128 Гб. Также должна быть установлена 16-мегапиксельная основная камера. Внутренности от воды и пыли защитит корпус IP68.

Ожидается, что дисплей новинки будет использовать меньше электроэнергии, что позволит здорово экономить заряд батареи при пользовании смартфоном. Нельзя также забывать за сканер отпечатков пальцев, беспроводную систему зарядки батареи и голосового помощника.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:50
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