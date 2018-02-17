Новый внедорожник Haval H7L появится в России до конца этого года

Паркетник Haval H7L уже получил ОТТС, его габариты составляют 4 910/1 925/1 785 мм, размер колёсной базы — 2 850 мм. Автомобиль наделили ксеноновой головной оптикой, рейлингами на крыше, светодиодными ходовыми огнями и панорамной крышей с люком.На российском рынке новый внедорожник будет предложен с бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра производительностью 224 лошадиные силы, его работа будет сочетаться с роботизированной трансмиссией. Привод у автомобиля будет передний и полный.В оснащении кроссовера числится широкий функциональный перечень, в который входит двухзонный климат-контроль, электрические стеклоподъёмники, кондиционер, камера заднего вида, мультимедийный комплекс, датчики света и дождя, запуск двигателя с кнопки, мультифункциональное рулевое колесо и много другое.