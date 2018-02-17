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Новый внедорожник Haval H7L появится в России до конца этого года

Китайский автоконцерн Great Wall в скором времени выведет на российский семиместный внедорожник Haval H7L. Новый автомобиль появится в России до конца 2018 года.

Новый внедорожник Haval H7L появится в России до конца этого года


Паркетник Haval H7L уже получил ОТТС, его габариты составляют 4 910/1 925/1 785 мм, размер колёсной базы — 2 850 мм. Автомобиль наделили ксеноновой головной оптикой, рейлингами на крыше, светодиодными ходовыми огнями и панорамной крышей с люком.

На российском рынке новый внедорожник будет предложен с бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра производительностью 224 лошадиные силы, его работа будет сочетаться с роботизированной трансмиссией. Привод у автомобиля будет передний и полный.

В оснащении кроссовера числится широкий функциональный перечень, в который входит двухзонный климат-контроль, электрические стеклоподъёмники, кондиционер, камера заднего вида, мультимедийный комплекс, датчики света и дождя, запуск двигателя с кнопки, мультифункциональное рулевое колесо и много другое.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:40
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