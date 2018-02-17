Старшая дочь Александра Реввы покорила сердца фанатов

Александр Ревва в рамках Instagram обнародовал новую публикацию, на которой запечатлена его старшая дочь Алиса. На данном фото девятилетняя девочка танцует вальс. Юморист подчеркнул, что в танцевальном конкурсе дочке удалось выиграть. Артист под снимком написал, «Моя чемпионка», отметив, что гордится её успехами.Фанаты Реввы согласны, что у Алисы большой талант. Поклонники заявили, что дочь артиста очень красивая девочка. Некоторые подписчики называли её «маленькой леди» и «папиной принцессой». По мнению фолловеров, родительские гены крайне хорошо сыграли в Алисе. Фанаты Реввы предрекли девочке большое танцевальное будущее, а также пожелали ей ещё больше успехов. Пост актера за час сумел собрать более 17 тысяч лайков.