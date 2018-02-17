АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Старшая дочь Александра Реввы покорила сердца фанатов

Ведущий и актёр Александр Ревва в своём микроблоге Instagram показал свою старшую дочку Алису, где десятилетняя девочка, участвуя в конкурсе, танцевала вальс. Девочка покорила сердца фанатов артиста.

Старшая дочь Александра Реввы покорила сердца фанатов

Александр Ревва в рамках Instagram обнародовал новую публикацию, на которой запечатлена его старшая дочь Алиса. На данном фото девятилетняя девочка танцует вальс. Юморист подчеркнул, что в танцевальном конкурсе дочке удалось выиграть. Артист под снимком написал, «Моя чемпионка», отметив, что гордится её успехами.

Старшая дочь Александра Реввы покорила сердца фанатов

Фанаты Реввы согласны, что у Алисы большой талант. Поклонники заявили, что дочь артиста очень красивая девочка. Некоторые подписчики называли её «маленькой леди» и «папиной принцессой». По мнению фолловеров, родительские гены крайне хорошо сыграли в Алисе. Фанаты Реввы предрекли девочке большое танцевальное будущее, а также пожелали ей ещё больше успехов. Пост актера за час сумел собрать более 17 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Чувашии 6-летнему мальчику провели уникальную
Александр Телепнев исключен из партии за
Microsoft разработала комплекс виртуальной
Избитый в Перми DJ Smash «летит» на поправку
В Новосибирске "скорая помощь" ехала 15 часов на
Ученые выяснили, что сон необходим для развития
Уфологи считают таинственный огненный шар над
Тимати пригласили на ринг для выяснения отношений
Культовая игра System Shock приостановила
В Ишиме врачи спасли накачавшего свой половой
Россия разрабатывает модель беспилотного
Корпорация Danone подала в суд на
Житель Уфы выиграл в лотерею 26 млн рублей
Юлия Ковальчук поделилась своим утренним фото и
Задолженность россиян по исполнительным
«Нелюбовь» Звягинцева: У фильма есть шанс
Украинский певец Alekseev выступит от Беларуси на
К 2020-му на «фиолетовой» ветке метро будут
Астероид размером с Букингемский дворец
В NASA собираются вернуться к использованию
Игорь Крутой заговорил о непростом характере
Essential представила смартфон Essential Phone
Google тестирует систему геолокации для звонящих
Пэрис Хилтон поведала, как отметила своё 37-летие
Физики удалось добиться взаимодействия фотонов
В начале марта состоится старт ракеты-носителя
Инсайдер рассказал подробности о смартфоне LG G7
Новый внедорожник Haval H7L появится в России до
Старшая дочь Александра Реввы покорила сердца
Издевательства в раннем возрасте приводят к
Просмотреть все новости