Телеведущая Анастасия Трегубова поделилась с пользователями снимком младшей дочери

Заботиться о ребенке Трегубовой помогают две бабушки. Муж Александр так же всегда рядом, ведь он достойно вынес перепады настроения его возлюбленной во время беременности, а также был с ней на родах.У телеведущей это уже третий ребенок, у них родилась дочка, которой дали имя Ника. У малышки уже есть семилетний брат Миша и сестра Лиза, которой одиннадцать лет. Знаменитость поведала, что с появлением дочки ее жизнь кардинально изменилась.Ника нуждается в круглосуточном уходе, а старших детей необходимо отводить на кружки и в школу. Поэтому на помощь приходят бабушки, а когда Ника подрастет, то и старшие дети смогут принимать участие в помощи. Ведущая сказали, что дети между собой не ревнуют ее.Анастасия планирует в ближайшее время приступить к работе. Но перед этим ей необходимо привести себя в форму и похудеть на 5 килограмм. Поэтому сейчас она ограничивает себя в еде, чтобы у малышки не было высыпаний и колик, также ходит на массаж, а после с разрешения врача сможет заняться физическими упражнениями, например, приседаниями и планкой.