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В Огайо рыбак увидел НЛО

Местный житель в штате Огайо во время рыбалки увидел случайно НЛО. Мужчина заметил, что неопознанный объект обладал формой яйца. Объект двигался на большой скорости над водоемом.

В Огайо рыбак увидел НЛО

Инцидент случился в Гарретсвилле в парке Нельсон. Ранним утром мужчина отправился на рыбалку на озеро. Житель США в обеденное время начал собираться домой, однако услышал громкий шум. Подняв голову над собой, он увидел НЛО, застывшее на несколько секунд. Потом объект улетел в направлении горизонта. Мужчина на фотоаппарат запечатлел странный объект. Объект выполнен из материала, который напоминает гранит. НЛО за собой не оставлял выхлопов. Он мог работать на особом виде топлива либо посредством преодоления гравитации.

Снимок мужчина сделал в октябре 2011 года, однако обнародовал его только сейчас, боясь реакции спецслужб. Ранее он не сталкивался с такими явлениями, поэтому не может объекту дать характеристику. НЛО напоминает с пролетающий мимо камень.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 19:50
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