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Анна Калашникова приобрела недвижимость на побережье в Испании

Анна Калашникова похвасталась пользователям, что приобрела недвижимость в Испании.

Анна Калашникова приобрела недвижимость на побережье в Испании


Анна Калашникова решила поделиться с пользователями Сети информацией, что приобрела недвижимость в Испании. С самого начала модель собиралась купить квартиру в рассрочку, но ее любимый человек настоял на полноценной покупке апартаментов за границей.

Уже долгое время Калашникова бредила покупкой квартиры за рубежом, поэтому сейчас безумно рада удачному окончанию сделки. Анна теперь владелица недвижимости, которая расположена на берегу города Аликанте в Испании. А соседкой российской киноактрисы стала исполнительница Наталия Штурм.

В квартире собираются проживать родители Анны, но она планирует приезжать с наследником в гости на пару месяцев ежегодно. Анна Калашникова сообщила, что в апартаментах полным ходом идут ремонтные работы.

Перед покупкой она думала о нескольких вариантах. В списке была недвижимость на Кипре, в Эмиратах и в Сочи. Но выбор пал на Испанию, поскольку родительница знаменитости знакома с начальником местного агентства, благодаря, которому сделка закончилась успешно.

Во время совершения покупки девушке оказывал помощь ее новый бойфренд.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:08
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