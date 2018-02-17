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Новый суперкар Corvette 2009 года обнаружили на заброшенном вещевом складе и выставили на продажу

На заброшенном вещевом складе в Соединённых Штатах был обнаружен новый автомобиль Chevrolet Corvette Z06 2009 модельного года. Теперь суперкар хотят продать на аукционе eBay.

Новый суперкар Corvette 2009 года обнаружили на заброшенном вещевом складе и выставили на продажу


В объявлении о продаже суперкара Chevrolet Corvette Z06 отмечается, что его пробег составляет 1 152 километра. При этом продавец отмечает, что автомобиль не числится в угоне, а в подтверждение этому указан VIN-номер. Однако документов на машину нет.

Отмечается, что за выставленный на продажу Chevrolet Corvette Z06 потенциальные покупатели поднимали стоимость 152 раза, последний из них за машину предложил 57 100 долларов. Стартовая стоимость была не велика, потому что документы на машину отсутствуют, а также после транспортировки на кузове появились царапины.

Продавец отмечает, что у суперкара сохранились оригинальные покрышки, однако все технические жидкости были заменены. Автомобиль находится на ходу, поэтому новый владелец сразу же может сесть за руль.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:00
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