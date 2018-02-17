Эксперты составили ТОП-5 недооцененных автомобилей

Вследствие ограниченного пробега на 130 км один из первых электрокаров в итоге вне зоны внимания потенциальных покупателей. На второй позиции оказалась Mazda CX-9, которая с конвейера сошла в 2006 году. Авто считается самым простым среди всех семиместных внедорожников бренда. Сложно назвать причину, по которой авто не пользуется спросом. Крупный четырёхместный кроссовер Mini Paceman занял третье место. Бренд раньше ориентировался на узконишевые комплектации с довольно оригинальным дизайном. На 4 месте оказался востребованный Chrysler 200. Покупателям в данном авто не по душе тесный салон и «пресное» управление.На 5 месте оказался BMW 6 Series. Злую шутку с авто сыграли другие продукты шестой серии, разработанные для любителей комфорта и быстрой езды. BMW M6 Gran Coupe может вполне стать лучшим седаном мира.