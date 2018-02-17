АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Эксперты составили ТОП-5 недооцененных автомобилей

Эксперты составили ТОП-5 авто, оказавшихся недооцененными автомобилистами. Рейтинг возглавила версия BMW i3.

Эксперты составили ТОП-5 недооцененных автомобилей

Вследствие ограниченного пробега на 130 км один из первых электрокаров в итоге вне зоны внимания потенциальных покупателей. На второй позиции оказалась Mazda CX-9, которая с конвейера сошла в 2006 году. Авто считается самым простым среди всех семиместных внедорожников бренда. Сложно назвать причину, по которой авто не пользуется спросом. Крупный четырёхместный кроссовер Mini Paceman занял третье место. Бренд раньше ориентировался на узконишевые комплектации с довольно оригинальным дизайном. На 4 месте оказался востребованный Chrysler 200. Покупателям в данном авто не по душе тесный салон и «пресное» управление.

На 5 месте оказался BMW 6 Series. Злую шутку с авто сыграли другие продукты шестой серии, разработанные для любителей комфорта и быстрой езды. BMW M6 Gran Coupe может вполне стать лучшим седаном мира.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 19:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Чувашии 6-летнему мальчику провели уникальную
Александр Телепнев исключен из партии за
Microsoft разработала комплекс виртуальной
Избитый в Перми DJ Smash «летит» на поправку
В Новосибирске "скорая помощь" ехала 15 часов на
Ученые выяснили, что сон необходим для развития
Уфологи считают таинственный огненный шар над
Тимати пригласили на ринг для выяснения отношений
Культовая игра System Shock приостановила
В Ишиме врачи спасли накачавшего свой половой
Россия разрабатывает модель беспилотного
Корпорация Danone подала в суд на
Житель Уфы выиграл в лотерею 26 млн рублей
Юлия Ковальчук поделилась своим утренним фото и
Задолженность россиян по исполнительным
«Нелюбовь» Звягинцева: У фильма есть шанс
Украинский певец Alekseev выступит от Беларуси на
К 2020-му на «фиолетовой» ветке метро будут
Астероид размером с Букингемский дворец
В NASA собираются вернуться к использованию
Игорь Крутой заговорил о непростом характере
Essential представила смартфон Essential Phone
Google тестирует систему геолокации для звонящих
Пэрис Хилтон поведала, как отметила своё 37-летие
Физики удалось добиться взаимодействия фотонов
В начале марта состоится старт ракеты-носителя
Инсайдер рассказал подробности о смартфоне LG G7
Новый внедорожник Haval H7L появится в России до
Старшая дочь Александра Реввы покорила сердца
Издевательства в раннем возрасте приводят к
Просмотреть все новости