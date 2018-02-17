Борис Грачевский исполнил давнюю мечту супруги Екатерины Белоцерковской побывать в Париже

Летом ушедшего года режиссер детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский и его вторая половинка Екатерина Белоцерковская официально связали себя узами брака и решили отметить это событие в компании друзей и родных в престижном поселке Истра Кантри Клаб.Это мероприятие посетили много знаменитостей. Пользователи тоже порадовались за молодоженов, но нашлись и те, кто посчитал, что это свадьба с молодой возлюбленной необходима лишь для пиара. Но к счастью, это не так, ведь супруги очень счастливы в браке.А недавно Борис осуществил давнее желание супруги и устроил для нее романтические выходные в Париже. В столице в данное время не очень приятная погода, но влюбленных это не останавливает и они с удовольствием любуются местными достопримечательностями, в доказательство чему постоянно публикуют новые фотоснимки.Борис был очень рад, что его супруга воочию увидела самый романтический город в мире. Пользователи также порадовались за супружескую пару и пожелали им незабываемого отдыха, прекрасной погоды и приятных впечатлений.