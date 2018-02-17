Изобретательная японка нашла эффективный способ оградить своего ребенка от видеоигр

Решив поставить конец спорам с сыном, относительно вредности излишнего увлечения компьютерными играми, мама из Японии нашла способ, как можно просто оградить от видеоигр юного геймера Она воспользовалась тем, что в Стране восходящего солнца получили распространение плоские штыри штепсельных вилок, с отверстиями в них.Через соответствующие отверстия в самих вилках питания приставки и конструкции зарядного устройства от смартфона, она просунула дужки механизма навесного замка, сделав тем самым сделав невозможность их использования. Находчивая японка тут же поделиться фотографиями своего «новаторства» в соцсети.В действительности, совсем не мифически звучат предупреждения о чрезмерных увлечениях подростков видеоиграми. Как пример, можно привести случай с китайским геймером, у которого отказали ноги после того, как он провел за играми в интернет-кафе 20 часов подряд.