АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Изобретательная японка нашла эффективный способ оградить своего ребенка от видеоигр

С целью оградить своего ребенка от чрезмерного увлечения видеоиграми, жительницей Японии придуман и воплощен в жизнь эффективный и простой способ.

Решив поставить конец спорам с сыном, относительно вредности излишнего увлечения компьютерными играми, мама из Японии нашла способ, как можно просто оградить от видеоигр юного геймера Она воспользовалась тем, что в Стране восходящего солнца получили распространение плоские штыри штепсельных вилок, с отверстиями в них.
Изобретательная японка нашла эффективный способ оградить своего ребенка от видеоигр


Через соответствующие отверстия в самих вилках питания приставки и конструкции зарядного устройства от смартфона, она просунула дужки механизма навесного замка, сделав тем самым сделав невозможность их использования. Находчивая японка тут же поделиться фотографиями своего «новаторства» в соцсети.

В действительности, совсем не мифически звучат предупреждения о чрезмерных увлечениях подростков видеоиграми. Как пример, можно привести случай с китайским геймером, у которого отказали ноги после того, как он провел за играми в интернет-кафе 20 часов подряд.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Чувашии 6-летнему мальчику провели уникальную
Александр Телепнев исключен из партии за
Microsoft разработала комплекс виртуальной
Избитый в Перми DJ Smash «летит» на поправку
В Новосибирске "скорая помощь" ехала 15 часов на
Ученые выяснили, что сон необходим для развития
Уфологи считают таинственный огненный шар над
Тимати пригласили на ринг для выяснения отношений
Культовая игра System Shock приостановила
В Ишиме врачи спасли накачавшего свой половой
Россия разрабатывает модель беспилотного
Корпорация Danone подала в суд на
Житель Уфы выиграл в лотерею 26 млн рублей
Юлия Ковальчук поделилась своим утренним фото и
Задолженность россиян по исполнительным
«Нелюбовь» Звягинцева: У фильма есть шанс
Украинский певец Alekseev выступит от Беларуси на
К 2020-му на «фиолетовой» ветке метро будут
Астероид размером с Букингемский дворец
В NASA собираются вернуться к использованию
Игорь Крутой заговорил о непростом характере
Essential представила смартфон Essential Phone
Google тестирует систему геолокации для звонящих
Пэрис Хилтон поведала, как отметила своё 37-летие
Физики удалось добиться взаимодействия фотонов
В начале марта состоится старт ракеты-носителя
Инсайдер рассказал подробности о смартфоне LG G7
Новый внедорожник Haval H7L появится в России до
Старшая дочь Александра Реввы покорила сердца
Издевательства в раннем возрасте приводят к
Просмотреть все новости