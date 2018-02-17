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Компания Ford подняла в России цены на кроссоверы Kuga и Ecosport

В России компания Ford подняла цены на кроссоверы Kuga и Ecosport. Об этом сообщили аналитики агентства «Автостат» после того, как провели мониторинг цен на новые автомобили.

Компания Ford подняла в России цены на кроссоверы Kuga и Ecosport


Стоит отметить, что кроссовер Ford Kuga в этом году подорожал уже второй раз. При этом отмечается, что повышение цен распространяется только на автомобили 2018 года выпуска. В частности, с 12 февраля Ford Kuga во всех модификациях подорожал на 16 000 рублей. Стоимость данной модели теперь варьируется от 1 445 000 до 2 053 000 рублей.

Увеличение стоимости кроссоверов Ford Ecosport коснулись моделей 2017 года. В частности, базовая комплектация Trend подорожала на 20 000 рублей и теперь стоит 950 000 рублей. Стоимость «топовой» модификации Ecosport поднялась на 21 000 рублей, после наценки эта модель будет предложена за 1 256 000 рублей.

Стоит отметить, что по итогам января текущего года компания Ford в России реализовала автомобилей на 39 процентов больше, чем за этот же период годом ранее.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:20
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