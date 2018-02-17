Марина Александровна на благотворительной фотовыставке имела изможденный и чересчур худой вид
Киноактриса принимала участие в открытии и подготовке благотворительной фотовыставки, которая приурочена к Международному дню детей с раковыми заболеваниями.
15 февраля проходит Международный день детей, которые больны раком. Поэтому благотворительный фонд «Шередарь» решил организовать фотовыставку «Снимаю шляпу». В ней принимали участие знаменитости театра и кино, такие как Нонна Гришаева, Леонид Барац, Сергей Жигунов и многие другие звезды.
Решила не оставлять данный проект без своего внимания и Марина Александрова, которая пришла на открытие экспозиции в Доме актера. Она подчеркнула, что подготовка в выставке для нее была приятной работой. Марина отметила, что для нее это огромная честь поддержать деток, которые смогли победить рак.
В интернете появились первые фотоснимки с данного мероприятия, для которого Марина Александрова решила надеть свободное платье черного цвета, а волосы при этом решила распустить. Многие пользователи начали беспокоиться из-за внешнего вида актрисы.
Они решили, что киноактриса выглядит чересчур похудевшей и изможденной, а всему виной может быть болезнь. Но другие уверили их, что если Марина хорошо отдохнет, то ее внешний вид станет намного лучше.
15 февраля проходит Международный день детей, которые больны раком. Поэтому благотворительный фонд «Шередарь» решил организовать фотовыставку «Снимаю шляпу». В ней принимали участие знаменитости театра и кино, такие как Нонна Гришаева, Леонид Барац, Сергей Жигунов и многие другие звезды.
Решила не оставлять данный проект без своего внимания и Марина Александрова, которая пришла на открытие экспозиции в Доме актера. Она подчеркнула, что подготовка в выставке для нее была приятной работой. Марина отметила, что для нее это огромная честь поддержать деток, которые смогли победить рак.
В интернете появились первые фотоснимки с данного мероприятия, для которого Марина Александрова решила надеть свободное платье черного цвета, а волосы при этом решила распустить. Многие пользователи начали беспокоиться из-за внешнего вида актрисы.
Они решили, что киноактриса выглядит чересчур похудевшей и изможденной, а всему виной может быть болезнь. Но другие уверили их, что если Марина хорошо отдохнет, то ее внешний вид станет намного лучше.