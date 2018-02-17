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Марина Александровна на благотворительной фотовыставке имела изможденный и чересчур худой вид

Киноактриса принимала участие в открытии и подготовке благотворительной фотовыставки, которая приурочена к Международному дню детей с раковыми заболеваниями.

Марина Александровна на благотворительной фотовыставке имела изможденный и чересчур худой вид


15 февраля проходит Международный день детей, которые больны раком. Поэтому благотворительный фонд «Шередарь» решил организовать фотовыставку «Снимаю шляпу». В ней принимали участие знаменитости театра и кино, такие как Нонна Гришаева, Леонид Барац, Сергей Жигунов и многие другие звезды.

Решила не оставлять данный проект без своего внимания и Марина Александрова, которая пришла на открытие экспозиции в Доме актера. Она подчеркнула, что подготовка в выставке для нее была приятной работой. Марина отметила, что для нее это огромная честь поддержать деток, которые смогли победить рак.

В интернете появились первые фотоснимки с данного мероприятия, для которого Марина Александрова решила надеть свободное платье черного цвета, а волосы при этом решила распустить. Многие пользователи начали беспокоиться из-за внешнего вида актрисы.

Они решили, что киноактриса выглядит чересчур похудевшей и изможденной, а всему виной может быть болезнь. Но другие уверили их, что если Марина хорошо отдохнет, то ее внешний вид станет намного лучше.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:23
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