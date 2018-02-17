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В России в текущем году начнут выпускать кроссоверы Mazda CX-9

В этом году во Владивостоке на предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» начнут производить семиместный кроссовер Mazda CX-9. Об этом накануне сообщили в пресс-службе мероприятия.

В России в текущем году начнут выпускать кроссоверы Mazda CX-9


Более точных сроков о старте производства автомобиля пока не сообщается. В настоящее время на предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» осуществляется сборка кроссовера Mazda СХ-5 и седана Mazda 6. Флагманская модель Mazda CX-9 появилась в продаже на российском рынке в октябре прошлого года, стоимость модификации Supreme стартует от 2 890 000 рублей.

По итогам прошлого года, объём производства завода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» составил 24 089 машин, это примерно столько же, сколько годом ранее. С июня прошлого года здесь выпускается кроссовер Mazda СХ-5, а в октябре во Владивостоке началось строительство завода, где будут производить силовые агрегаты линейки SkyActiv-G.

В общей сложности в проект будет инвестировано более 3-х миллиардов рублей. Предполагается, что производство силовых агрегатов будет запущено до конца текущего года.
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Добавил: Алина Вчера, 18:45
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