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Иван Ургант оригинально поздравил своего друга Гарика Мартиросяна с Днем рождения

Популярный ведущий Иван Ургант решил очень оригинально поздравить с именинами своего товарища юмориста Гарика Мартиросяна.

Иван Ургант оригинально поздравил своего друга Гарика Мартиросяна с Днем рождения


Телеведущий Иван Ургант очень необычным способом преподнес поздравления своему товарищу Гарику Мартиросяну с Днем рождения. На своей руке телеведущий сделала татуировку в виде сердца с именем именинника по центру.

В День всех влюбленных Гарику Мартиросяну исполнилось 44 года. В честь такого события Иван Ургант опубликовал на своей личной страничке в интернете фотоснимок, на котором продемонстрировал татуировку на своей руке. Пользователи сразу поняли, что это замечательная работа фоторедактора.

Эта идея безумно понравилась не только самому виновнику торжества, но и его жене, которую подозревают в беременности, а также бесчисленным фанатам артиста. Поклонники подчеркнули, что поступки верных товарищей всегда приносят радость и дарят прекрасное настроение тем более, когда такое происходит в праздничный день.

Пользователи имениннику пожелали крепкого здоровья, бесконечного счастья, творческих успехов и позитива. Данная публикация мгновенно облетела весь интернет и насобирала множество лайков и столько же приятных комментариев.

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:54
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