Иван Ургант оригинально поздравил своего друга Гарика Мартиросяна с Днем рождения

Телеведущий Иван Ургант очень необычным способом преподнес поздравления своему товарищу Гарику Мартиросяну с Днем рождения. На своей руке телеведущий сделала татуировку в виде сердца с именем именинника по центру.В День всех влюбленных Гарику Мартиросяну исполнилось 44 года. В честь такого события Иван Ургант опубликовал на своей личной страничке в интернете фотоснимок, на котором продемонстрировал татуировку на своей руке. Пользователи сразу поняли, что это замечательная работа фоторедактора.Эта идея безумно понравилась не только самому виновнику торжества, но и его жене, которую подозревают в беременности, а также бесчисленным фанатам артиста. Поклонники подчеркнули, что поступки верных товарищей всегда приносят радость и дарят прекрасное настроение тем более, когда такое происходит в праздничный день.Пользователи имениннику пожелали крепкого здоровья, бесконечного счастья, творческих успехов и позитива. Данная публикация мгновенно облетела весь интернет и насобирала множество лайков и столько же приятных комментариев.