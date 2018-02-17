В сети Weibo опубликованы результаты Nubia NX606J по AnTuTu

Nubia NX606J – это кодовое название, а некоторые эксперты предполагают, что под ним скрывается Nubia Z19. Таким образом, на картинке указано, что девайс получил топовый чип Qualcomm Snapdragon 845, который является на данный момент последним из всех ранее произведенных компанией. Дисплей устройства демонстрирует разрешение экрана 2160×1080 пикселей, то есть Full HD+.Заявленный объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а количество памяти на ПЗУ 32 гигабайта. Некоторые считают, что это начальная модификация и на рынок может выйти еще и улучшенная версия 8/64 или 128 Гб. В качестве операционной системы использована платформа Android 8.0 Oreo.В итоге Nubia NX606J заработал в тесте 271674 балла. Вряд ли стоит ожидать анонс смартфона в рамках будущей выставки MWC 2018 в Барселоне. Вероятнее всего, что презентация пройдет весной.