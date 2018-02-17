АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Зрители "Дома-2" ожидают, что вскоре Александра Шева и Артем Сорока станут парой

Рассуждая о том, зачем Александру Шеву отправили на Сейшелы, зрители "Дома-2" пришли к следующему выводу: девушку хотят свести с Артемом Сорокой.

А прибыла на острова Саша обновленная: уменьшенные губы, сброшенные килограммы, что, безусловно, сделало девушку красивее. Сразу после этого Давида Анташвили поспешили разлучить с Викторией Борисевич и отправить на отдалённый остров, а компанию ему составила Шевчук. Молодые люди просидели несколько часов в состоянии полного недоумения.

Зрители "Дома-2" ожидают, что вскоре Александра Шева и Артем Сорока станут парой

Кроме того, Стефан Джевелит, который совсем недавно пополнил ряды участников "Дома-2", не против закрутить роман с эпатажной Сашей, которая пока очень осторожно относится к данному персонажу, внимательно присматриваясь.

Организаторы полагают, что идеальной парой для Александры станет Артем Сорока, поэтому в ближайшее время будут молодых людей пытаться свести. До недавнего времени гитарист состоял в отношениях с Марго Овсянниковой, но пара рассталась из-за возникшего конфликта.

Хорошо сыграв роль убивающейся по поводу расставания с Араем Чобаняном, Шева сейчас будет стараться делать всё, чтобы укрепить свои позиции в телешоу, а для этого ей нужна новая пара.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Pixel 2 временно будут предлагать по цене 530
Белорусский изобретатель построил внедорожник
В Сети появились фотос тестов Audi SQ8 Mule
Хакеры CODEX все таки взломали «неприступность»
В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов
Телеведущая Анастасия Трегубова поделилась с
Ученые сравнили вред от дезодорантов и духов с
Инженеры создадут робота для сбора урожая огурцов
Анна Калашникова приобрела недвижимость на
После урагана «Мария» в лагуне Пуэрто-Рико
Борис Грачевский исполнил давнюю мечту супруги
В Chevrolet начали разработку среднемоторного
В медиадеревне на Олимпиаде в Пхёнчхане нашли
Марина Александровна на благотворительной
Школьницу госпитализировали после того, как она
Названа дата старта продаж роскошного
Иван Ургант оригинально поздравил своего друга
Зрители "Дома-2" ожидают, что вскоре Александра
Эксперты: Человечество не достигло Марса из-за
Российский космонавт показал кадры
Лена Ленина сделала подарок Станиславу
Ученые: Увеличение числа стихийных бедствий
Анна Грачевская опубликовала снимок в купальнике,
Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг
Зрители "Дома-2" считают, что Елена Хромина врёт
Московские жители смогут увидеть верхнее
Ирина Лобачева хочет ребенка фигуриста Ивана
На MWC 2018 презентуют устройства Alcatel 5,
Порошенко призвал запретить флаг России во всём
Валерий Блюменкранц недоволен замужеством Марины
Просмотреть все новости