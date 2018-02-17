Власти Челябинска сделали выводы после слухов о рутении-106

Осенью 2017 года в небе стран ЕС и над западной территорией России был выявлен рутений-106. Хотя значения не превышали предельно допустимые нормативы, в прессе разгорелась обширная дискуссия относительно опасности данного радиоактивного вещества и причин его выброса.Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РИА Новости признался, что данный инцидент крайне негативно отразился на инвестиционном имидже российского субъекта, однако до сих пор неясно, кому была выгодна такая шумиха. Дубровский считает, что история с рутением-106 напугала людей, однако в следующий раз в подобной ситуации чиновники будут активно взаимодействовать со СМИ.