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Власти Челябинска сделали выводы после слухов о рутении-106

Власти Челябинска после волны слухов о выбросе радиоактивного рутения-106 сделали выводы относительно методики работы с прессой, когда подобные заявления необходимо тщательно опровергать, предоставляя публике факты.

Власти Челябинска сделали выводы после слухов о рутении-106


Осенью 2017 года в небе стран ЕС и над западной территорией России был выявлен рутений-106. Хотя значения не превышали предельно допустимые нормативы, в прессе разгорелась обширная дискуссия относительно опасности данного радиоактивного вещества и причин его выброса.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РИА Новости признался, что данный инцидент крайне негативно отразился на инвестиционном имидже российского субъекта, однако до сих пор неясно, кому была выгодна такая шумиха. Дубровский считает, что история с рутением-106 напугала людей, однако в следующий раз в подобной ситуации чиновники будут активно взаимодействовать со СМИ.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 18:00
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