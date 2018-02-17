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Pixel 2 временно будут предлагать по цене 530 долларов

Вчера руководство компании Google заявило о том, что смартфон Pixel 2 будет временно продаваться по цене 530 долларов. Акция заключается в том, что за эту цену пользователям будут продавать восстановленные после неисправности устройства.

Pixel 2 временно будут предлагать по цене 530 долларов


Так отмечается, что все подобные девайсы станут относиться к категории «Refurbished», то есть ранее кто-то уже вернул данный смартфон компании, и ее специалисты его восстановили. В конечном счете, это мероприятие влияет на стоимость Pixel 2, поскольку так считается, что смартфон является не новым. Тем не менее, несмотря на восстановление, покупателям все же будут предлагать даже гарантийный талон.

Напомним, что Pixel 2 получил 5-дюймовый дисплей, который защищается стеклом Gorilla Glass 5. Под стеклянно-алюминиевым корпусом работает процессор Snapdragon 835. К нему прилагается 4 гигабайта оперативной памяти и 64 Гб ПЗУ, а в топовых модификациях 128 Гб.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:45
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