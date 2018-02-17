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Белорусский изобретатель построил внедорожник УАЗ, который ездит на дровах вместо бензина

Автолюбитель из Белоруссии сделал из внедорожника УАЗ уникальный автомобиль, который вместо бензина работает на дровах. Уникальное транспортное средство работает на газогенераторной установке, а не на паровом котле.

Белорусский изобретатель построил внедорожник УАЗ, который ездит на дровах вместо бензина


Для того чтобы ездить на необычном УАЗе под руками нужно иметь дрова или другую древесину, к примеру, можно использовать кедровые шишки. Особенно выгодно ездить на таком автомобиле по лесу. По словам умельца из Белоруссии, модифицированный внедорожник на 100 километров пути потребляет 20 килограммов дров.

Белорусский изобретатель самостоятельно произвёл все расчёты при разработке газогенераторной установки. В то же время автомобилю сохранили оригинальный 2,4-литровый двигатель и механическую трансмиссию, благодаря чему УАЗ может работать и на бензине.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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