В Сети появились фотос тестов Audi SQ8 Mule

В свою очередь дизайн новой версии полностью повторяет черты продемонстрированного раньше концепта, кроме пересмотренной оптики передней части и более узкой решётки радиатора. Audi SQ8 Mule разрабатывали на базе концепта Q8, который дебютировал в прошедшем году. Согласно предоставленной немецким бредом информации, автомобиль получит две четырёхугольных выхлопных трубы, размещающиеся под задним бампером. На боковых частях разместятся два воздухозаборника связанные с 3,8-литровой турбированной силовой установкой на 470 лошадей функционирующей вместе с семиступенчатой механикой.В серии автомобиля появится также версия с «автоматом». Технические особенности машины пока не уточняются. Флагман наделят первой в продукции Audi современной системой автономного контролирования движения.