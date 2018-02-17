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В Сети появились фотос тестов Audi SQ8 Mule

Версия Audi SQ8 Mule ездит по специальным автомобильным трассам Барселоны, при этом проходя первые свои дорожные тесты.

В Сети появились фотос тестов Audi SQ8 Mule

В свою очередь дизайн новой версии полностью повторяет черты продемонстрированного раньше концепта, кроме пересмотренной оптики передней части и более узкой решётки радиатора. Audi SQ8 Mule разрабатывали на базе концепта Q8, который дебютировал в прошедшем году. Согласно предоставленной немецким бредом информации, автомобиль получит две четырёхугольных выхлопных трубы, размещающиеся под задним бампером. На боковых частях разместятся два воздухозаборника связанные с 3,8-литровой турбированной силовой установкой на 470 лошадей функционирующей вместе с семиступенчатой механикой.


В серии автомобиля появится также версия с «автоматом». Технические особенности машины пока не уточняются. Флагман наделят первой в продукции Audi современной системой автономного контролирования движения.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:15
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В Сети появились фотос тестов Audi SQ8 Mule
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