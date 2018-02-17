Хакеры CODEX все таки взломали «неприступность» защиты Windows 10

Хакеры успешно взломали на Windows 10 игру под названием Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection, выпуск которой пришелся на период октября месяца прошлого года. Как рассказали программисты, в данное приложение заложили защиту из пяти уровней, включая XBLive, EAppX, UWP, Arxan и MSStore. В настоящее время не известно, где еще использовали разработчики возможности подобной структуры безопасности, и насколько использовалась она в других программах. Не выяснена специалистами и возможность существования воздействия на производительность программной продукции.Форма Windows 10 UWP, до последнего момента, могла создать препятствие к полноценному взлому, но хакерами успешно преодолен и этот барьер. Как предполагают эксперты, производитель снова успеет обновить систему, по примеру действий Denuvo. Известно, что появление новых версий происходит после информации о кибератаках.