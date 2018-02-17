Анна Грачевская опубликовала снимок в купальнике, на котором отчетливо видна ее большая грудь

Телеведущая сообщила, что некоторое время назад ее супруг сказал о том, что подписчиков в интернете совершенно не интересуют длинные тексты, которые нужно читать и задумываться над чересчур умными мыслями блогеров. А все заинтересованы в привлекательных фотоснимках, на которых продемонстрирована грудь.Девушка предложила читателям, если ее снимок в бикини сможет набрать больше комментариев и лайков, чем ее предыдущая публикация, то она опубликует снимок без купального костюма. А также поинтересовалась у пользователей, как они относятся к увеличению груди?Читатели разделились на два противоположных лагеря. Одни признались, что подписались на профиль Анны только ради откровенных фотоснимков актрисы. А другие поведали, что она им интересна не из-за размера груди, а тем, что она хорошая личность, очень добрая и профессионал своего дела.А также пользователи подчеркнули, что ее актуальные и смелые мысли очень интересно читать, а не только просматривать фото, как это делают другие.