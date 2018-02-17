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Анна Грачевская опубликовала снимок в купальнике, на котором отчетливо видна ее большая грудь

Ведущая Анна Грачевская выложила на своей официальной страничке в социальных сетях смелый фотоснимок в купальном костюме, показав пользователям свою внушительную грудь.

Анна Грачевская опубликовала снимок в купальнике, на котором отчетливо видна ее большая грудь


Телеведущая сообщила, что некоторое время назад ее супруг сказал о том, что подписчиков в интернете совершенно не интересуют длинные тексты, которые нужно читать и задумываться над чересчур умными мыслями блогеров. А все заинтересованы в привлекательных фотоснимках, на которых продемонстрирована грудь.

Девушка предложила читателям, если ее снимок в бикини сможет набрать больше комментариев и лайков, чем ее предыдущая публикация, то она опубликует снимок без купального костюма. А также поинтересовалась у пользователей, как они относятся к увеличению груди?

Читатели разделились на два противоположных лагеря. Одни признались, что подписались на профиль Анны только ради откровенных фотоснимков актрисы. А другие поведали, что она им интересна не из-за размера груди, а тем, что она хорошая личность, очень добрая и профессионал своего дела.

А также пользователи подчеркнули, что ее актуальные и смелые мысли очень интересно читать, а не только просматривать фото, как это делают другие.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:14
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