В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов вследствие норовируса

Эпидемию норовируса, поразившего свыше 250 человек, пытаются сдержать в Пхенчхане. 45 человек остаются по-прежнему на карантине. Из участников Олимпиады заболевшими зарегистрировали только двоих спортсменов из Швейцарии. Спортсменам вследствие этого рекомендуют соблюдать правила гигиены: не употреблять воду из под крана, мыть руки и протирать их затем специальным обеззараживающим средством. Оргкомитет решил исключить приветственное, а также послематчевое рукопожатие хоккеистов, заменив его отбиванием кулак в кулак. Организаторы надеются сдержать очень заразный норовирус.В Пхенчхане была разыграна тысячная медаль в истории Олимпиады. Обладателем этой медали стал фигурист из Японии Юдзуру Ханю. Он был лучше своих оппонентов, а также во второй раз выиграл золото.