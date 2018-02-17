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В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов вследствие норовируса

Представители организационного комитета Олимпийских игр на территории Пхенчхане запретили хоккеистам пожимать руки вследствие угрозы норовируса.

В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов вследствие норовируса

Эпидемию норовируса, поразившего свыше 250 человек, пытаются сдержать в Пхенчхане. 45 человек остаются по-прежнему на карантине. Из участников Олимпиады заболевшими зарегистрировали только двоих спортсменов из Швейцарии. Спортсменам вследствие этого рекомендуют соблюдать правила гигиены: не употреблять воду из под крана, мыть руки и протирать их затем специальным обеззараживающим средством. Оргкомитет решил исключить приветственное, а также послематчевое рукопожатие хоккеистов, заменив его отбиванием кулак в кулак. Организаторы надеются сдержать очень заразный норовирус.

В Пхенчхане была разыграна тысячная медаль в истории Олимпиады. Обладателем этой медали стал фигурист из Японии Юдзуру Ханю. Он был лучше своих оппонентов, а также во второй раз выиграл золото.
Общество / Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:45
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