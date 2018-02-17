Зрители "Дома-2" считают, что Елена Хромина врёт по поводу своей поездки в Тунис

В рамках интервью проектному журналу Елена поделилась воспоминаниями о путешествии, которое случилось ещё до её поездки на Сейшельские острова. Девушка прорекламировала туроператора, который занимался её поездкой, отметив, что ломать голову ей вообще не потребовалось, только лишь наслаждаться отдыхом.Хромина призналась, что Сейшелы - это, конечно, замечательно, но и Тунис неплохо подходит для того, что немного отдохнуть от российских холодов в снежные месяцы. Телезвезда показала фотоснимок, на котором позирует на фоне красочного скалистого побережья.Фанаты "Дома-2" задаются вопросом: как вообще Хромина попала в Тунис, ведь до участия в популярном проекте вряд ли у неё были деньги на путешествие в столь далёкие края. Как известно, свободные художники в плане финансов далеко не магнаты.Надо сказать, что прошлое Елены всё ещё остаётся той областью, о которой зрители практически ничего не знают. Хейтеры же не сомневаются, что девушка занималась тем же, что и Марго Овсянникова, за что её осуждает добрая часть участников проекта.