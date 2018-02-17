АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Зрители "Дома-2" считают, что Елена Хромина врёт по поводу своей поездки в Тунис

Участница телепроекта "Дом-2" Елена Хромина порекомендовала Тунис в качестве превосходного места для отдыха в зимнюю пору. Тем не менее зрители скандального шоу сильно сомневаются, что девушка действительно когда-то проводила там время.

В рамках интервью проектному журналу Елена поделилась воспоминаниями о путешествии, которое случилось ещё до её поездки на Сейшельские острова. Девушка прорекламировала туроператора, который занимался её поездкой, отметив, что ломать голову ей вообще не потребовалось, только лишь наслаждаться отдыхом.

Зрители "Дома-2" считают, что Елена Хромина врёт по поводу своей поездки в Тунис

Хромина призналась, что Сейшелы - это, конечно, замечательно, но и Тунис неплохо подходит для того, что немного отдохнуть от российских холодов в снежные месяцы. Телезвезда показала фотоснимок, на котором позирует на фоне красочного скалистого побережья.

Фанаты "Дома-2" задаются вопросом: как вообще Хромина попала в Тунис, ведь до участия в популярном проекте вряд ли у неё были деньги на путешествие в столь далёкие края. Как известно, свободные художники в плане финансов далеко не магнаты.

Надо сказать, что прошлое Елены всё ещё остаётся той областью, о которой зрители практически ничего не знают. Хейтеры же не сомневаются, что девушка занималась тем же, что и Марго Овсянникова, за что её осуждает добрая часть участников проекта.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:06
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Pixel 2 временно будут предлагать по цене 530
Белорусский изобретатель построил внедорожник
В Сети появились фотос тестов Audi SQ8 Mule
Хакеры CODEX все таки взломали «неприступность»
В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов
Телеведущая Анастасия Трегубова поделилась с
Ученые сравнили вред от дезодорантов и духов с
Инженеры создадут робота для сбора урожая огурцов
Анна Калашникова приобрела недвижимость на
После урагана «Мария» в лагуне Пуэрто-Рико
Борис Грачевский исполнил давнюю мечту супруги
В Chevrolet начали разработку среднемоторного
В медиадеревне на Олимпиаде в Пхёнчхане нашли
Марина Александровна на благотворительной
Школьницу госпитализировали после того, как она
Названа дата старта продаж роскошного
Иван Ургант оригинально поздравил своего друга
Зрители "Дома-2" ожидают, что вскоре Александра
Эксперты: Человечество не достигло Марса из-за
Российский космонавт показал кадры
Лена Ленина сделала подарок Станиславу
Ученые: Увеличение числа стихийных бедствий
Анна Грачевская опубликовала снимок в купальнике,
Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг
Зрители "Дома-2" считают, что Елена Хромина врёт
Московские жители смогут увидеть верхнее
Ирина Лобачева хочет ребенка фигуриста Ивана
На MWC 2018 презентуют устройства Alcatel 5,
Порошенко призвал запретить флаг России во всём
Валерий Блюменкранц недоволен замужеством Марины
Просмотреть все новости