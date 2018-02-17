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Валерий Блюменкранц недоволен замужеством Марины Тристановны

Участник телешоу "Дом-2" Валерий Блюменкранц негодует из-за того, что Марина Тристановна вышла замуж, и теперь она не может помогать своей дочери и зятю в воспитании недавно родившегося ребёнка.

Появившись в периметре, Марина Тристановна поспешила сообщить очень радостную для неё новость: она познакомилась с неким мужчиной, который сделал ей предложение. Теперь жизнь телебабушки загорелась яркими красками.

Валерий Блюменкранц недоволен замужеством Марины Тристановны

Абрамсон была незаменимой помощницей в ухаживании за маленькой Бетти, но это ещё не всё, чего лишились Тата и Валерий. Дело в том, что женщина делает пребывание молодой парочки на проекте более простым, чем это могло бы быть.

Как известно, организаторы скандального телешоу требуют от участников развития и призывают проявлять креатив. В этом им помогают третьи лица, создающие вокруг них нужный градус интриги.

Проектные супруги вынуждены покинуть проект на две недели, так как Тате необходима операция на груди. С маленькой Бетти останется бабушка, но после этого отправится сразу же в Воронеж со своим возлюбленным Александром. Мужчина сказал, что участвовать в каких-либо телепроектах не собирается, так как против публичности.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:23
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