Юлия Снигирь супруга Евгения Цыганова прячет живот от посторонних глаз, что породило слухи о ее беременности

Ходят слухи, что Юлия Снигирь и Евгений Цыганов этим летом снова могут стать родителями. Такие разговоры появились совсем недавно, после опубликованного в социальных сетях видеоролика, который выложила ее подруга Софья Заика, которая является супругой Константина Эрнста.На видео актриса скрывает свой живот под шалью. Многие решили бы, что это совпадение, но в ролике состоялся между подругами диалог. Софья просила киноактрису снять накидку и показать живот, но она категорически отказывалась.В последнее время Юлия перестала посещать публичные мероприятия, именно поэтому есть предположение, что актриса все же находится в интересном положении, а от посторонних глаз это всячески скрывает. Снигирь пока никак не комментировала эти слухи и предпочитает сохранять интригу.Стоит напомнить, что у Юлии и Евгения подрастает сын Федор, который родился в 2016 году. У актера от предыдущего брака имеется семеро детей. Исходя из этого, Евгений Цыганов этим летом может стать отцом в девятый раз.