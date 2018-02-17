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Юлия Снигирь супруга Евгения Цыганова прячет живот от посторонних глаз, что породило слухи о ее беременности

Жена Евгения Цыганова Юлия Снигирь скрывает живот от общественности, поэтому появились слухи, что они летом вновь могут стать родителями.

Юлия Снигирь супруга Евгения Цыганова прячет живот от посторонних глаз, что породило слухи о ее беременности


Ходят слухи, что Юлия Снигирь и Евгений Цыганов этим летом снова могут стать родителями. Такие разговоры появились совсем недавно, после опубликованного в социальных сетях видеоролика, который выложила ее подруга Софья Заика, которая является супругой Константина Эрнста.

На видео актриса скрывает свой живот под шалью. Многие решили бы, что это совпадение, но в ролике состоялся между подругами диалог. Софья просила киноактрису снять накидку и показать живот, но она категорически отказывалась.

В последнее время Юлия перестала посещать публичные мероприятия, именно поэтому есть предположение, что актриса все же находится в интересном положении, а от посторонних глаз это всячески скрывает. Снигирь пока никак не комментировала эти слухи и предпочитает сохранять интригу.

Стоит напомнить, что у Юлии и Евгения подрастает сын Федор, который родился в 2016 году. У актера от предыдущего брака имеется семеро детей. Исходя из этого, Евгений Цыганов этим летом может стать отцом в девятый раз.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:14
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