В медиадеревне на Олимпиаде в Пхёнчхане нашли мертвым переводчика

Представителями прессы отмечается, что умершему было пятьдесят пять лет. Фамилия умершего переводчика Ким. Тело мужчины обнаружил его сосед по комнате, непосредственно в которой они обитали на территории медиадеревни. В свою очередь коллеги переводчика рассказали представителям средств массовой информации, что в пятницу, шестнадцатого февраля, переводчик жаловался на появившиеся боли в области груди.Сотрудники полиции отметили, что в рамках проводимых Олимпийских Игр на территории Пхёнчхане, Ким занимался переводом непосредственно для японской прессы. В настоящее время корейскими правоохранительными органами выясняются причины смерти японского переводчика. Специалистами проводится следствие.