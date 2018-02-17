В медиадеревне на Олимпиаде в Пхёнчхане нашли мертвым переводчика
Во время очередной зимней Олимпиады, проводимой в Пхёнчхане, в медиадеревне, в которой проживает аккредитованные на Олимпиаду представители средств массовой информации, был обнаружен мертвый переводчик.
Представителями прессы отмечается, что умершему было пятьдесят пять лет. Фамилия умершего переводчика Ким. Тело мужчины обнаружил его сосед по комнате, непосредственно в которой они обитали на территории медиадеревни. В свою очередь коллеги переводчика рассказали представителям средств массовой информации, что в пятницу, шестнадцатого февраля, переводчик жаловался на появившиеся боли в области груди.
Сотрудники полиции отметили, что в рамках проводимых Олимпийских Игр на территории Пхёнчхане, Ким занимался переводом непосредственно для японской прессы. В настоящее время корейскими правоохранительными органами выясняются причины смерти японского переводчика. Специалистами проводится следствие.
Представителями прессы отмечается, что умершему было пятьдесят пять лет. Фамилия умершего переводчика Ким. Тело мужчины обнаружил его сосед по комнате, непосредственно в которой они обитали на территории медиадеревни. В свою очередь коллеги переводчика рассказали представителям средств массовой информации, что в пятницу, шестнадцатого февраля, переводчик жаловался на появившиеся боли в области груди.
Сотрудники полиции отметили, что в рамках проводимых Олимпийских Игр на территории Пхёнчхане, Ким занимался переводом непосредственно для японской прессы. В настоящее время корейскими правоохранительными органами выясняются причины смерти японского переводчика. Специалистами проводится следствие.
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30