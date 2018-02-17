Школьницу госпитализировали после того, как она выкурила электронную сигарету

В северной столице России ученица старших классов была госпитализирована в Детскую клинику № 19 имени Раухфуса. Симптомы, которые похожие на отравление психотропными препаратами, не подтвердились. Знакомый пострадавшей поведал Светлане Агапитовой, являющейся Уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге, что он вместе с одноклассницей выкурил электронную сигарету. По его словам, после этого самочувствие девушки резко ухудшилось.О школьнице, попавшей в клинику, в школе отзываются положительно. Учителя учебного заведения удивлены, что "примерная" ученица приняла решение попробовать электронную сигарету. В данное время подробности этого инцидента уточняются.