На недавнем мероприятии Надежда Сысоева напугала пользователей своей худобой

Пользователи интернета всегда досконально рассматривают знаменитость, но больше всего им нравится критиковать, например, за чрезмерную худобу, за чересчур откровенные снимки и даже за то, если в квартире убрано не идеально. Недавно проходило мероприятие, где определили, кто являются самыми стильными знаменитостями по версии журнала GQ.На это событие явилась Надежда Сысоева со своим возлюбленным Ильей Бачуриным. Внешний вид участницы Comedy Woman на этом мероприятии бурно обсуждался. К этому грандиозному событию Надежда долго готовилась. Стилисты подобрали ей образ, который еще сильней подчеркивал ее чрезвычайную худобу.Пользователи мгновенно принялись комментировать, поскольку большинство из них не пришли в восторг от увиденного. Одни заявили, что у нее явные проблемы с внешним видом, другие заподозрили неладное с ее здоровьем и решили, что это может быть следствие тяжелой болезни.Все поклонники просят свою любимицу вернуться в прежний вес, они уверены, что так будет лучше. Но Сысоева игнорирует их просьбы и, судя по всему сейчас очень комфортно себя чувствует.