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Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2» - его надо достраивать

Министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил российским и немецким бизнесменам выгодность достройки "Северного потока-2". Он считает, что после его ввода в эксплуатацию увеличатся поставки голубого топлива в Европу вдвое.

Сергей Лавров считает, что решения по проекту "Северный поток - 2", принятые европейскими политиками станут выгодными для всех исходя из очевидной экономической выгоды проекта. Это мнение чиновника прозвучало во время встречи с деловыми кругами Германии и России. Одновременно в Германии выступил федеральный канцлер, который прокомментировал высказывания Порошенко а затем и Путина о вводе войск ООН на территории части Донецкой и Луганской области, считая эти предложения конструктивными. По его мнению такой план позволит западным политикам снять санкции с России.

Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2» - его надо достраивать


Это отразится и на судьбе проекта по транспортировке газа в Европу по второй ветке трубопровода. Однако сейчас положение российского проекта, потому что пока он строится силами отечественных строительных компаний, которые уже потратили на него до полумиллиарда евро. Против выступают Украина и Польша, заявивших, что это противоречит интересам Европейского союза. В настоящее время у Газпрома нет необходимых средств для достройки, потому $10 млрд чиновники пытаются найти в США, где на прошлой неделе состоялась встреча с американскими бизнесменами.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:10
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