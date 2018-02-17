Ученые: Увеличение числа стихийных бедствий указывает на смещение полюсов

Если магнитные полюса планеты на самом деле начнут движение, тогда жителей Земли ожидает волна природных катастроф. Мощнейшие волны цунами накроют значительные участки суши, а пепел от вулканических извержений надолго закроет лучи Солнца, что спровоцирует начало нового ледникового периода.Повышение скорости движения тектонических плит приведет к увеличению числа землетрясений и появлению разломов в коре. Известно, что за последние 10 лет северный магнитный полюс сместился от берегов Гренландии к России и Канаде на 400 км.