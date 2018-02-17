Московские жители смогут увидеть верхнее соединение Меркурия с Солнцем

Эксперты отмечают, что в настоящее время планету можно рассмотреть при помощи бинокля. По мнению специалистов, верхнее соединение с Солнцем самой маленькой планеты Солнечной системы, доступно будет к обозрению для всего населения Москвы, которое будет иметь необходимые оптические приборы. Сотрудники Московского планетария отметили, что начиная уже с середины марта текущего года, люли смогут в вечернем небе лицезреть Меркурий больше часа в сутки.По словам специалистов, в периоды максимального отдаления планеты от Солнца, Меркурий будет виден на небосводе. Планета вследствие приближённости к Солнцу является в большинстве случаев малозаметной. Видимость планеты колеблется в районе 1,9-5,5. Меркурий двигается по созвездиям Водолея и Рыб.