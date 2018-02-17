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Московские жители смогут увидеть верхнее соединение Меркурия с Солнцем

Все желающие московские жители могут стать свидетелями, как Меркурий с Солнцем произведёт верхнее соединение. Это состоится сегодня, около трёх часов дня по московскому времени.

Московские жители смогут увидеть верхнее соединение Меркурия с Солнцем

Эксперты отмечают, что в настоящее время планету можно рассмотреть при помощи бинокля. По мнению специалистов, верхнее соединение с Солнцем самой маленькой планеты Солнечной системы, доступно будет к обозрению для всего населения Москвы, которое будет иметь необходимые оптические приборы. Сотрудники Московского планетария отметили, что начиная уже с середины марта текущего года, люли смогут в вечернем небе лицезреть Меркурий больше часа в сутки.

По словам специалистов, в периоды максимального отдаления планеты от Солнца, Меркурий будет виден на небосводе. Планета вследствие приближённости к Солнцу является в большинстве случаев малозаметной. Видимость планеты колеблется в районе 1,9-5,5. Меркурий двигается по созвездиям Водолея и Рыб.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
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