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Ирина Лобачева хочет ребенка фигуриста Ивана Третьякова

Ирина Лобачёва сообщила, что хочет родить ребёнка от двадцативосьмилетнего фигуриста Ивана Третьякова. Сам спортсмен сказал, что хочет дочку и будет рад пополнению в их семействе.

Ирина Лобачева хочет ребенка фигуриста Ивана Третьякова

После нескольких неудачных отношений в жизни фигуристки Ирины Лобачёвой, она всё равно верит в хорошее. Сама спортсменка не раз рассказывала, что её скорей всего кто-то проклял, потому что большинство партнёров в период тесного общения с ней уходили из её жизни.

В данное время новым молодым человеком Лобачёвой стал двадцатидевятилетний Иван Третьяков. Сейчас пара счастливо проживает вместе, а также планирует пополнение в их семье. Ирина Лобачёва поведала, что пока рано говорить касательно рождения ребёнка, однако она уже полностью к этому готова. Третьяков поведал, что намерен воспитывать именно дочку, хоть от сына тоже не откажется.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:50
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