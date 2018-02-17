Ирина Лобачева хочет ребенка фигуриста Ивана Третьякова

После нескольких неудачных отношений в жизни фигуристки Ирины Лобачёвой, она всё равно верит в хорошее. Сама спортсменка не раз рассказывала, что её скорей всего кто-то проклял, потому что большинство партнёров в период тесного общения с ней уходили из её жизни.В данное время новым молодым человеком Лобачёвой стал двадцатидевятилетний Иван Третьяков. Сейчас пара счастливо проживает вместе, а также планирует пополнение в их семье. Ирина Лобачёва поведала, что пока рано говорить касательно рождения ребёнка, однако она уже полностью к этому готова. Третьяков поведал, что намерен воспитывать именно дочку, хоть от сына тоже не откажется.