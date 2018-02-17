На MWC 2018 презентуют устройства Alcatel 5, Alcatel 3v и Alcatel 1x
Alcatel 3v, Alcatel 5, Alcatel 1x официально презентовали в Барселоне во время Mobile World Congress.
Alcatel 5 будет максимально компактным устройством в серии. Модель получила 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+. В устройстве
установлен чип типа MediaTek MT6750, ОП на 3 ГБ. Прибор также получит графический адаптер типа Mali-T860 MP2. Версию Alcatel 3v наделят шестидюймовым дисплеем. Устройство также работает на основе процессора MediaTek. Чип будет установлен вместе с ОП на 2 ГБ. В смартфоне новой генерации ПЗУ будет составлять 16 ГБ. Все устройства серии осуществляют работу на основе операционки Android 8.0 Oreo.
На сегодняшний день информации касательно устройства Alcatel 1x пока нет. Согласно предварительной информации, модель должны наделить первым в серии безрамочным дисплеем, хотя она принадлежит к среднему ценовому сегменту. На территории США стоимость модели в базовой версии составит не больше 340 долларов.
Alcatel 5 будет максимально компактным устройством в серии. Модель получила 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+. В устройстве
установлен чип типа MediaTek MT6750, ОП на 3 ГБ. Прибор также получит графический адаптер типа Mali-T860 MP2. Версию Alcatel 3v наделят шестидюймовым дисплеем. Устройство также работает на основе процессора MediaTek. Чип будет установлен вместе с ОП на 2 ГБ. В смартфоне новой генерации ПЗУ будет составлять 16 ГБ. Все устройства серии осуществляют работу на основе операционки Android 8.0 Oreo.
На сегодняшний день информации касательно устройства Alcatel 1x пока нет. Согласно предварительной информации, модель должны наделить первым в серии безрамочным дисплеем, хотя она принадлежит к среднему ценовому сегменту. На территории США стоимость модели в базовой версии составит не больше 340 долларов.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40