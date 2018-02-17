Евгений Кузин не скрывает насмешек над Гусевым и Романец

Как известно у Виктории и Антона антифанатов больше, чем поклонников и потому Кузин ничего нового не сказал, но послушать его было интересно многим.Так Евгений прошелся по грандиозным заработкам Гусева, которые на деле больше похожи на миф. Однако Антон не устает рекламировать сетевой маркетинг и свои баснословные гонорары, которым мало кто верит в Instagram.Гусев, конечно, осознавал, что его намеренно обижают, но сделал вид, что не понял намеков и не стал опровергать утверждения Кузина.Многим уже известно, что автомобиль, якобы подаренный Гусеву от компании NL, на самом деле был взят в кредит. Так что и его остальные «барыши» вызывают у всех большое сомнение, ведь по сути, он остается содержанцем Виктории Романец.