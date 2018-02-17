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Евгений Кузин не скрывает насмешек над Гусевым и Романец

Экс-участник «Дом-2» Евгений Кузине всегда был симпатичен зрителям телестройки, а после своих ироничных насмешек над парой Романец и Гусев, и вовсе стал любимцем публики.

Как известно у Виктории и Антона антифанатов больше, чем поклонников и потому Кузин ничего нового не сказал, но послушать его было интересно многим.

Евгений Кузин не скрывает насмешек над Гусевым и Романец

Так Евгений прошелся по грандиозным заработкам Гусева, которые на деле больше похожи на миф. Однако Антон не устает рекламировать сетевой маркетинг и свои баснословные гонорары, которым мало кто верит в Instagram.

Евгений Кузин не скрывает насмешек над Гусевым и Романец

Гусев, конечно, осознавал, что его намеренно обижают, но сделал вид, что не понял намеков и не стал опровергать утверждения Кузина.

Многим уже известно, что автомобиль, якобы подаренный Гусеву от компании NL, на самом деле был взят в кредит. Так что и его остальные «барыши» вызывают у всех большое сомнение, ведь по сути, он остается содержанцем Виктории Романец.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:34
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