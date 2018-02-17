Порошенко призвал запретить флаг России во всём мире

Порошенко выступая во время Мюнхенской конференции по безопасности, напомнил, что вследствие фальши и обмана в Пхенчхане на Олимпиаде не развивается флаг России. Порошенко призвал прибегнуть к этим мерам также прочие страны, которые на сегодняшний день продолжают в какой-то мере сотрудничать с Москвой. Он заявил, что пока Россия по всему миру продолжает проводить гибридную войну, российский флаг не должен нигде развиваться. Также возникает вопрос, что российский флаг должен также бойкотироваться. По словам Порошенко, вернуть прежние отношения сможет равноправная и честная политика Кремля с прочими государствами.Украинский президент также заметил, что РФ развязала «мировую войну», однако ведет ее так называемыми гибридными методами.