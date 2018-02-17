Китай накормит Россию - он начал поставки фруктов в Россию и Белоруссию

Информационное агентство «Синьхуа» сообщило своим подписчикам и начале поставок в Россию чеснока и яблок. Вначале по новому пути транспортировки прошла небольшая партия на двух грузовых машинах, которые перевезли по 26 тонн сельскохозяйственной продукции. Если эксперимент с перевозкой по суше окажется рентабельным, то затем начнутся крупномасштабные перевозки.Чжан Шаньцюань, сотрудник логистической компании рассказал о предыдущем маршруте поставок, когда этот скоропортящийся товар сначала грузили на корабли, а затем перегружали на автомобили. Это существенно усложняло и удорожало проект снабжения России сельскохозяйственной продукцией. После открытия нового маршрута поставки могут увеличиться до 50 тыс. тонн, а сам путь займет не более двух недель.