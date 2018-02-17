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Китай накормит Россию - он начал поставки фруктов в Россию и Белоруссию

Китайские предприниматели открыли новый маршрут по сухопутному пути вместо ранее существующего по морю. Теперь грузы будут доставляться быстрее и без перегрузок, что сохраняет его в целости и сохранности, считают специалисты рынка.

Информационное агентство «Синьхуа» сообщило своим подписчикам и начале поставок в Россию чеснока и яблок. Вначале по новому пути транспортировки прошла небольшая партия на двух грузовых машинах, которые перевезли по 26 тонн сельскохозяйственной продукции. Если эксперимент с перевозкой по суше окажется рентабельным, то затем начнутся крупномасштабные перевозки.

Китай накормит Россию - он начал поставки фруктов в Россию и Белоруссию


Чжан Шаньцюань, сотрудник логистической компании рассказал о предыдущем маршруте поставок, когда этот скоропортящийся товар сначала грузили на корабли, а затем перегружали на автомобили. Это существенно усложняло и удорожало проект снабжения России сельскохозяйственной продукцией. После открытия нового маршрута поставки могут увеличиться до 50 тыс. тонн, а сам путь займет не более двух недель.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:20
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