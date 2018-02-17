Ксения Бородина опять нецензурно ругается на своих подписчиц

В этот раз жена Курбана Омарова нецензурно обложила девушку за то, что та имела наглость затронуть ее супруга.Многие уже отметили, что такие срывы у Бородиной становятся уже постоянными. Также отмечается, что милая леди и не думает останавливаться.Многие знаменитости ведут себя достойно и просто не замечают и не отвечают на нападки. Однако Бородина очень негативно относится к любой критике и буквально бросается в бой на тех, кто осмелился сказать ей что-то неприятное.Хейтеры уже посоветовали девушке показаться доктору и подлечить свою нервную систему, которая очень неуравновешена и расшатана.