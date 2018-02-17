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Ксения Бородина опять нецензурно ругается на своих подписчиц

Известная ведущая Ксения Бородина опять не выдержала и сорвалась на свою подписчицу Инстаграм.

В этот раз жена Курбана Омарова нецензурно обложила девушку за то, что та имела наглость затронуть ее супруга.

Ксения Бородина опять нецензурно ругается на своих подписчиц

Многие уже отметили, что такие срывы у Бородиной становятся уже постоянными. Также отмечается, что милая леди и не думает останавливаться.

Многие знаменитости ведут себя достойно и просто не замечают и не отвечают на нападки. Однако Бородина очень негативно относится к любой критике и буквально бросается в бой на тех, кто осмелился сказать ей что-то неприятное.

Хейтеры уже посоветовали девушке показаться доктору и подлечить свою нервную систему, которая очень неуравновешена и расшатана.

Ксения Бородина опять нецензурно ругается на своих подписчиц

Ксения Бородина опять нецензурно ругается на своих подписчиц
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:06
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