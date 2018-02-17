Анастасию Балинскую затмила красотой на фото собственная мать

На своей странице в социальной сети Instagram Балинская опубликовала новое фото, на котором запечатлена с родительницей. В описании девушка рассказала, как много значит для неё мать и как сильно её любит.Многие подписчики отмечают, что женщина выглядит очень хорошо, и даже её молодая дочь с ней не может сравниться даже близко. Вообще, Анастасию часто обижают из-за внешности, сравнивая, например, с известным шоуменом Гогеном Солнцевым и другими персонажами, к женской красоте которые никакого отношения не имеют.Белинская уверяет, что за всю свою жизнь никогда не обращалась за услугами пластических хирургов, да и обычные косметические коррекции лица обошли её стороной. Не так уж и много интернет-пользователей видят в Анастасии красотку, а вот хейтеры налетели как пчёлы на мёд, пытаясь побольнее ужалить.Надо сказать, что разговоры о внешнем сходстве с Гогеном Солнцевым сильно нервируют звезду телестройки, поэтому она намерена всё-таки сделать пластическую операцию, чтобы избавиться от преследований хейтеров.