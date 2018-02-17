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Хейтеры заявили, что Дмитрий Тарасов не хочет тратиться на новую жену

После развода с популярной ведущей Дома-2 Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов обрел огромную армию антифанатов.

За футболистом тщательно следят и высмеивают различные его промахи и ошибки. Также хейтеры стараются разглядеть в его поведении отрицательные моменты.

Хейтеры заявили, что Дмитрий Тарасов не хочет тратиться на новую жену

Например, они распустили слухи, что парень не торопится тратить деньги на свою новую супругу Анастасию Костенко.

Фолловеры заявляют, что девушка вызывает Яндекс-такси, потому что супруг не торопится возить ее. По тем же слухам, Настя из своих денег оплатила билеты папе и маме на собственную свадьбу, а богатый спортсмен не дал ни копейки.

Справедливости ради надо сказать, что эти слухи пока ничем не подтверждены, а сами счастливые влюбленные, к их чести, не торопятся их комментировать. Настоящие поклонники Тарасова и Костенко полагают, что такие слухи распускают фанаты Бузовой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:55
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