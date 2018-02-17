Хейтеры заявили, что Дмитрий Тарасов не хочет тратиться на новую жену

За футболистом тщательно следят и высмеивают различные его промахи и ошибки. Также хейтеры стараются разглядеть в его поведении отрицательные моменты.Например, они распустили слухи, что парень не торопится тратить деньги на свою новую супругу Анастасию Костенко.Фолловеры заявляют, что девушка вызывает Яндекс-такси, потому что супруг не торопится возить ее. По тем же слухам, Настя из своих денег оплатила билеты папе и маме на собственную свадьбу, а богатый спортсмен не дал ни копейки.Справедливости ради надо сказать, что эти слухи пока ничем не подтверждены, а сами счастливые влюбленные, к их чести, не торопятся их комментировать. Настоящие поклонники Тарасова и Костенко полагают, что такие слухи распускают фанаты Бузовой.