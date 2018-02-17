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Ольга Бузова похвасталась своей красотой

Телеведущая и певица Ольга Бузвоа регулярно напоминает фолловерам о себе и в очередной публикации ненавязчиво объявила себя красавицей, а заодно и прорекламировала платье от Беллы Потемкиной.

Ольга Бузова похвасталась своей красотой

В комментарии знаменитость указала хэштег #50 оттенков Бузовой и отметила, что такая «красивая и такая, как я – одна».

Теледива позирует у бильярдного стола, красиво изогнувшись над ним с кием. На самом деле Бузова рекламирует алое бархатное платье от знаменитого дизайнера Беллы Потемкиной, с которой уже давно дружит.

Ольга Бузова похвасталась своей красотой

Ольга и сама создает тренды и является автором линии одежды, выходящей под брендом «Ольга Бузова дизайн».

Новые модели появляются каждый сезон и имеют определенный успех у 12-миллионной армии подписчиков ведущей «Дом-2».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:36
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