Ольга Бузова похвасталась своей красотой

В комментарии знаменитость указала хэштег #50 оттенков Бузовой и отметила, что такая «красивая и такая, как я – одна».Теледива позирует у бильярдного стола, красиво изогнувшись над ним с кием. На самом деле Бузова рекламирует алое бархатное платье от знаменитого дизайнера Беллы Потемкиной, с которой уже давно дружит.Ольга и сама создает тренды и является автором линии одежды, выходящей под брендом «Ольга Бузова дизайн».Новые модели появляются каждый сезон и имеют определенный успех у 12-миллионной армии подписчиков ведущей «Дом-2».