АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Муж Ольги Рапунцель не изменял, а смотрел интимные видео с участием супруги

У скандальной звезды «Дом-2» Ольги Рапунцель свой взгляд на обвинения ее супруга в изменах.

Так беременная Рапа считает, что ее супруг не изменял ей с другими девушками. А для удовлетворения своего желания просматривал интимные видео с участием Ольги.

Муж Ольги Рапунцель не изменял, а смотрел интимные видео с участием супруги

Сама Рапунцель признает, что «Дима без этого не может», а тем более что «поволшебничать» с Дмитренко целый «Инстаграм» малолеток, которым все равно что он станет отцом.

Но Ольга верит Дмитрию, ведь он сказал, что не изменял, а «пересматривал ее интимные видео в интернете». При этом никакие заявления так называемых любовниц мужа Рапа во внимание не принимает.

Примечательно, но раньше Рапунцель очень болезненно реагировала на тему о своей работе перед веб-камерами, теперь же она заявляет об этом без стеснения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:59
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Pixel 2 временно будут предлагать по цене 530
Белорусский изобретатель построил внедорожник
В Сети появились фотос тестов Audi SQ8 Mule
Хакеры CODEX все таки взломали «неприступность»
В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов
Телеведущая Анастасия Трегубова поделилась с
Ученые сравнили вред от дезодорантов и духов с
Инженеры создадут робота для сбора урожая огурцов
Анна Калашникова приобрела недвижимость на
После урагана «Мария» в лагуне Пуэрто-Рико
Борис Грачевский исполнил давнюю мечту супруги
В Chevrolet начали разработку среднемоторного
В медиадеревне на Олимпиаде в Пхёнчхане нашли
Марина Александровна на благотворительной
Школьницу госпитализировали после того, как она
Названа дата старта продаж роскошного
Иван Ургант оригинально поздравил своего друга
Зрители "Дома-2" ожидают, что вскоре Александра
Эксперты: Человечество не достигло Марса из-за
Российский космонавт показал кадры
Лена Ленина сделала подарок Станиславу
Ученые: Увеличение числа стихийных бедствий
Анна Грачевская опубликовала снимок в купальнике,
Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг
Зрители "Дома-2" считают, что Елена Хромина врёт
Московские жители смогут увидеть верхнее
Ирина Лобачева хочет ребенка фигуриста Ивана
На MWC 2018 презентуют устройства Alcatel 5,
Порошенко призвал запретить флаг России во всём
Валерий Блюменкранц недоволен замужеством Марины
Просмотреть все новости