Муж Ольги Рапунцель не изменял, а смотрел интимные видео с участием супруги

Так беременная Рапа считает, что ее супруг не изменял ей с другими девушками. А для удовлетворения своего желания просматривал интимные видео с участием Ольги.Сама Рапунцель признает, что «Дима без этого не может», а тем более что «поволшебничать» с Дмитренко целый «Инстаграм» малолеток, которым все равно что он станет отцом.Но Ольга верит Дмитрию, ведь он сказал, что не изменял, а «пересматривал ее интимные видео в интернете». При этом никакие заявления так называемых любовниц мужа Рапа во внимание не принимает.Примечательно, но раньше Рапунцель очень болезненно реагировала на тему о своей работе перед веб-камерами, теперь же она заявляет об этом без стеснения.