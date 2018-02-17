Виктория Боня доказывает, что не делала пластических операций на лице

Недавно одна из подписчиц Виктории спросила у модели, у кого она оперировала носик, так как выглядит он идеально. Боня не задумываясь, ответила, что во всем «виноваты» ее папа и мама и у них «у всех такие носики от природы».Виктория уже не единожды публиковала детские фото и снимки своей мамы, а потому у фолловеров есть возможность отследить как менялась внешность телеведущей. Несмотря на то, что черты лица звезды практически не изменились, жаркие споры по этому поводу не утихают в Сети.Впрочем, сходство Галины и Виктории Бони сложно не заметить и возможно модель не врет и действительно не прибегала к услугам пластических хирургов, по крайней мере в области лица.