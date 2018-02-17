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Виктория Боня доказывает, что не делала пластических операций на лице

Красота экс-участницы «Дом-2» и модели Виктории Бони многим не дает покоя и хейтеры постоянно выискивают на ее лице следы пластических операций.

Недавно одна из подписчиц Виктории спросила у модели, у кого она оперировала носик, так как выглядит он идеально. Боня не задумываясь, ответила, что во всем «виноваты» ее папа и мама и у них «у всех такие носики от природы».

Виктория Боня доказывает, что не делала пластических операций на лице

Виктория уже не единожды публиковала детские фото и снимки своей мамы, а потому у фолловеров есть возможность отследить как менялась внешность телеведущей. Несмотря на то, что черты лица звезды практически не изменились, жаркие споры по этому поводу не утихают в Сети.

Виктория Боня доказывает, что не делала пластических операций на лице

Впрочем, сходство Галины и Виктории Бони сложно не заметить и возможно модель не врет и действительно не прибегала к услугам пластических хирургов, по крайней мере в области лица.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:32
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