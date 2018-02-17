Татьяна Арно пообещала посмеяться над Ксенией Собчак

Так, на заре своей карьеры, Ксения участвовала в различных кастингах, стремясь попасть на телевидение. Ксения рассказала, что пробовалась на «Афишу» на канале НТВ и даже дошла до финала, но выбрали «грудастую суку» Таню Арно.Теперь Собчак и Арно смеются над этими фактами своей биографии, ведь в итоге Ксении досталась роль ведущей «Дом-2», а там и «хорошая зарплата, слава».Кстати Татьяна не осталась в стороне и в ответ на шутливое замечание подруги отметила, что не сомневается «Ксении весело, мы же посмеемся после 18 марта», напомнив таким образом подруге, что та участвует в президентских выборах.Ранее Татьяна Арно и Ксения Собчак устраивали шутливые публичные баталии по поводу похудения.