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Татьяна Арно пообещала посмеяться над Ксенией Собчак

В недавнем интервью с Ксенией Собчак известный журналист решил проследить весь путь знаменитости в политику и опубликовал некоторые ее воспоминания о разных периодах жизни.

Так, на заре своей карьеры, Ксения участвовала в различных кастингах, стремясь попасть на телевидение. Ксения рассказала, что пробовалась на «Афишу» на канале НТВ и даже дошла до финала, но выбрали «грудастую суку» Таню Арно.

Татьяна Арно пообещала посмеяться над Ксенией Собчак

Теперь Собчак и Арно смеются над этими фактами своей биографии, ведь в итоге Ксении досталась роль ведущей «Дом-2», а там и «хорошая зарплата, слава».

Кстати Татьяна не осталась в стороне и в ответ на шутливое замечание подруги отметила, что не сомневается «Ксении весело, мы же посмеемся после 18 марта», напомнив таким образом подруге, что та участвует в президентских выборах.

Ранее Татьяна Арно и Ксения Собчак устраивали шутливые публичные баталии по поводу похудения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:17
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