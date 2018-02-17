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Муж Ксении Бородиной призывает женщин прощать первую супружескую измену

Отвечая на очередной вопрос подписчицы о супружеской измене, муж Ксении Бородиной Курбан Омаров объяснил, почему первый «поход налево» можно простить.

По словам примерного семьянина, каковым стал Курбан рядом с Ксенией Бородиной, все мужчины по природе полигамны и лишь со временем к ним приходит понимание, что они не быки-осеменители и «плодить детей с каждой встречной не правильно».

Муж Ксении Бородиной призывает женщин прощать первую супружескую измену

Поэтому Курбан призывает лояльнее отнестись к первой измене мужа. Омаров пишет, что если мужчина изменил один раз и раскаивается, то «можно простить и дать шанс».

Напомним, что в свое время Курбан Омаров тоже обвинялся в измене супруге, но затем они с Ксенией поговорили, и выяснилось, что это были «злые языки» завистников, которые хотели рассорить семейную пару.

Многие подписчицы Омарова согласились с ним, что первую измену можно простить, но в дальнейшем нужно тщательно следить за мужем.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:54
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