Муж Ксении Бородиной призывает женщин прощать первую супружескую измену

По словам примерного семьянина, каковым стал Курбан рядом с Ксенией Бородиной, все мужчины по природе полигамны и лишь со временем к ним приходит понимание, что они не быки-осеменители и «плодить детей с каждой встречной не правильно».Поэтому Курбан призывает лояльнее отнестись к первой измене мужа. Омаров пишет, что если мужчина изменил один раз и раскаивается, то «можно простить и дать шанс».Напомним, что в свое время Курбан Омаров тоже обвинялся в измене супруге, но затем они с Ксенией поговорили, и выяснилось, что это были «злые языки» завистников, которые хотели рассорить семейную пару.Многие подписчицы Омарова согласились с ним, что первую измену можно простить, но в дальнейшем нужно тщательно следить за мужем.