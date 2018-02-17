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Новый хэтчбек Kia Ceed получит гибридный привод

В компании Kia готовят к презентации гибридный хэтчбек Ceed новой генерации. Новый автомобиль будут оснащён «мягкогибридной» системой.

Новый хэтчбек Kia Ceed получит гибридный привод


Хэтчбек Kia Ceed был презентован несколько дней назад. Автомобиль, построенный на модернизированной платформе, увеличился в размерах, получил новый дизайн экстерьера и интерьера.

Под капотом электрической версии Kia Ceed будет установлен силовой агрегат Mild Hybrid, в состав которого входит комплект высокоэффективных литий-ионных батарей и стартер-генератора на 48 вольт. Энергия, вырабатываемая системой рекуперации, будет питать, как бортовую электронику, так и перезапускать мотор в цикле Start-Stop и помогать двигателю внутреннего сгорания в период интенсивного разгона.

Как сообщают производители, динамические характеристики хэтчбека Kia Ceed Hybrid не будут уступать своим дизельным и бензиновым аналогам.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:10
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