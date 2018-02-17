Новый хэтчбек Kia Ceed получит гибридный привод

Хэтчбек Kia Ceed был презентован несколько дней назад. Автомобиль, построенный на модернизированной платформе, увеличился в размерах, получил новый дизайн экстерьера и интерьера.Под капотом электрической версии Kia Ceed будет установлен силовой агрегат Mild Hybrid, в состав которого входит комплект высокоэффективных литий-ионных батарей и стартер-генератора на 48 вольт. Энергия, вырабатываемая системой рекуперации, будет питать, как бортовую электронику, так и перезапускать мотор в цикле Start-Stop и помогать двигателю внутреннего сгорания в период интенсивного разгона.Как сообщают производители, динамические характеристики хэтчбека Kia Ceed Hybrid не будут уступать своим дизельным и бензиновым аналогам.